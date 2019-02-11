11.02.2019 10:08

Внимание водителям: где можно застрять в пробке

Утром 11 февраля автомобильные пробки в Харькове соответствуют рабочему дню.



//kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе Московского проспекта и Полтавского Шляха, пишет Харьков.comments.ua.



Московский проспект, район метро «Индустриальная» –ведутся дорожные работы.



Московский проспект, район метро «Палац спорту» –движение от центра.



Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону центра.



Московский проспект, район Защитников Украины – движение в сторону центра.



Улица Гвардейцев Широнинцев – движение в сторону проспекта Юбилейный.



Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Московского проспекта.



Улица Ивана Камышева – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Тюринская–движение в сторону Московского проспекта.



Улица Плехановская – движение в сторону центра.



Полтавский Шлях, район моста на вокзале – движение в сторону центра.



Улица Деревянко – движение в сторону Сумской.



Проспект Науки, район Ботанического сада – движение в сторону центра.



Центр: улица Пушкинская, улица Веснина, улица Ярослава Мудрого.



Начало Московского проспекта перекрыто.