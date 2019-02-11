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11.02.2019  10:08   

Внимание водителям: где можно застрять в пробке

Утром 11 февраля автомобильные пробки в Харькове соответствуют рабочему дню.


//kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе Московского проспекта и Полтавского Шляха, пишет Харьков.comments.ua.

Московский проспект, район метро «Индустриальная» –ведутся дорожные работы.

Московский проспект, район метро «Палац спорту» –движение от центра.

Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону центра.

Московский проспект, район Защитников Украины – движение в сторону центра.

Улица Гвардейцев Широнинцев – движение в сторону проспекта Юбилейный.

Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Московского проспекта.

Улица Ивана Камышева – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Тюринская–движение в сторону Московского проспекта.

Улица Плехановская – движение в сторону центра.

Полтавский Шлях, район моста на вокзале – движение в сторону центра.

Улица Деревянко – движение в сторону Сумской.

Проспект Науки, район Ботанического сада – движение в сторону центра.

Центр: улица Пушкинская, улица Веснина, улица Ярослава Мудрого.

Начало Московского проспекта перекрыто.

Источник:   Харьков.comments.ua
 Тэги:  пробки, движение, харьков
 
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