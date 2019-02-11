Внимание водителям: где можно застрять в пробке

Утром 11 февраля автомобильные пробки в Харькове соответствуют рабочему дню.
В основном, машины стоят в районе Московского проспекта и Полтавского Шляха, пишет Харьков.comments.ua.
Московский проспект, район метро «Индустриальная» –ведутся дорожные работы.
Московский проспект, район метро «Палац спорту» –движение от центра.
Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону центра.
Московский проспект, район Защитников Украины – движение в сторону центра.
Улица Гвардейцев Широнинцев – движение в сторону проспекта Юбилейный.
Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Московского проспекта.
Улица Ивана Камышева – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Тюринская–движение в сторону Московского проспекта.
Улица Плехановская – движение в сторону центра.
Полтавский Шлях, район моста на вокзале – движение в сторону центра.
Улица Деревянко – движение в сторону Сумской.
Проспект Науки, район Ботанического сада – движение в сторону центра.
Центр: улица Пушкинская, улица Веснина, улица Ярослава Мудрого.
Начало Московского проспекта перекрыто.
Раздражительность витает в воздухе. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
влажн.:
давл.:
ветер: