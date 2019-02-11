11.02.2019 19:45

Патрульные рассказали, где установлены новые радары TruCAM

Пока что на территории региона будут работать три устройства: одно в Харькове и два - за его пределами



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Харьковские патрульные сообщили, где будут установлены радары TruCAM. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба УПП. По информации копов, пока что на территории региона будут работать три устройства: одно в Харькове и два - за его пределами.

"С сегодняшнего дня на автодороге М-03 государственного значения Киев - Харьков - Довжанский на участке 400-452 км. и 453-508 км., а также на проспекте Гагарина, 350 инспекторы управления патрульной полиции в Харьковской области начали фиксировать скорость автотранспорта с помощью лазерного прибора TruCAM", - рассказали в УПП.

О том, что на участке ведется фото- и видеофиксация нарушений ППД, водителей будут предупреждать соответствующие знаки. Кроме того, рядом с местом установки TruCAM должен находиться служебный автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками.

Напомним, ранее патрульная полиция Харьковской области получила первые три прибора TruCam для измерения скорости на дорогах. Об этом глава управления Размик Оганесян рассказал журналистам UA:Харків. Вскоре этого эти приборы будут работать на улицах города, а еще два - на симферопольской трассе и дороге Киев-Харьков-Должанский.