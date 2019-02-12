Три дня по улице Шевченко не будут ходить трамваи

С 10:00 до 15:00 12, 13 и 14 февраля будет запрещено движение трамваев по улице Героев Труда и улице Шевченко, на участке от улицы Академика Павлова до Журавлевского гидропарка.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети по ул. Героев Труда и ул. Шевченко.
На этот период трамваи будут курсировать так:
– трамваи №16, 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
– трамвай №26: часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
другая часть: парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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