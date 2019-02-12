12.02.2019 10:10

Три дня по улице Шевченко не будут ходить трамваи

С 10:00 до 15:00 12, 13 и 14 февраля будет запрещено движение трамваев по улице Героев Труда и улице Шевченко, на участке от улицы Академика Павлова до Журавлевского гидропарка.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети по ул. Героев Труда и ул. Шевченко.

На этот период трамваи будут курсировать так:



– трамваи №16, 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;



– трамвай №26: часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;



другая часть: парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.