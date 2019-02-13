Главная Новости Дороги и транспорт Матч «Шахтер» – «Айнтрахт»: возле стадиона «Металлист» запретят движение транспорта
13.02.2019  16:02   

Матч «Шахтер» – «Айнтрахт»: возле стадиона «Металлист» запретят движение транспорта

Маршрутные автобусы и трамваи пустят в объезд, метрополитен продлит работу на час.


// Патрульная полиция

С 19:00 14 февраля до 00:30 15 февраля будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому, улицам Храмова, Державинской, Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Полевой.

Это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча 1/16 Лиги Европы между командами ФК «Шахтер» (Украина) и ФК «Айнтрахт» (Германия), сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

На этот период ряд автобусов изменят маршрут и будут объезжать закрытый участок следующим образом:

– №68э и 232: изменят конечную остановку «ст. метро «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «ст. метро «Проспект Гагарина»;

– №260: ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева» (отстой и разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»), высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «ст. м. «Завод им. Малышева»;

– №244: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;

– №251: пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.

Автобусы будут перевозить пассажиров от станций метро до 2:00 15 февраля.

Также с 21:15 до 22:00 14 февраля и с 23:45 до 00:30 15 февраля будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Трамваи будут курсировать так:

– трамвай №5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;

– трамвай №6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;
в обратном направлении: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;

– трамвай №27: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
в обратном направлении: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.

Метрополитен будет работать до 1:00 15 февраля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.02 Дороги и транспорт Три дня по улице Шевченко не будут ходить трамваи 11.02 Дороги и транспорт Внимание водителям: где можно застрять в пробке 06.02 ЖКХ По улице Лермонтовской на месяц ограничивается движение транспорта
 
 

Видео

Благодаря Фонду Александра Грановского пенсионеры получили возможность посещать городские театры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 