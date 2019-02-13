Матч «Шахтер» – «Айнтрахт»: возле стадиона «Металлист» запретят движение транспорта

Маршрутные автобусы и трамваи пустят в объезд, метрополитен продлит работу на час.
С 19:00 14 февраля до 00:30 15 февраля будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому, улицам Храмова, Державинской, Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Полевой.
Это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча 1/16 Лиги Европы между командами ФК «Шахтер» (Украина) и ФК «Айнтрахт» (Германия), сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.
На этот период ряд автобусов изменят маршрут и будут объезжать закрытый участок следующим образом:
– №68э и 232: изменят конечную остановку «ст. метро «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «ст. метро «Проспект Гагарина»;
– №260: ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева» (отстой и разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»), высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «ст. м. «Завод им. Малышева»;
– №244: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;
– №251: пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.
Автобусы будут перевозить пассажиров от станций метро до 2:00 15 февраля.
Также с 21:15 до 22:00 14 февраля и с 23:45 до 00:30 15 февраля будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Трамваи будут курсировать так:
– трамвай №5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
– трамвай №6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;
в обратном направлении: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;
– трамвай №27: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
в обратном направлении: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины (Конный рынок) – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.
Метрополитен будет работать до 1:00 15 февраля.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
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