15.02.2019 09:37

Пробки в Харькове: какие улицы лучше объехать стороной

В Харькове утром, 15 февраля, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню.



// kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе проспектов Гагарина и Московского, пишет Харьков.comments.ua.



Улица Мира, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.



Улица Библика – движение в сторону бульвара Богдана Хмельницкого.



Московский проспект, район метро «Армейская» до «Звезды» – движение в сторону центра.



Улица Танкопия – движение в сторону проспекта Льва Ландау.



Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону Защитников Украины.



Улица Ковпака – движение в сторону улицы Шевченко.



Улица Шевченко – движение в сторону метро «Киевская».



Улица Моисеевская – движение в сторону метро «Киевская».



Улица Гвардейцев Широнинцев – движение в сторону проспекта Юбилейный.



Проспект Тракторостроителей – движение в сторону проспекта Юбилейный.



Улица Академика Павлова, район «Барабашово» – движение в сторону Московского проспекта.



Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Московского проспекта.



Улица Плехановская – движение в сторону центра.



Улица Одесская – движение в сторону проспекта Гагарина.



Улица Зерновая – движение в сторону проспекта Гагарина.



Проспект Гагарина, район магазина «Кентавр» – движение в сторону центра.



Проспект Гагарина, район одноименного метро – движение в обе стороны.



Григорьевское шоссе – движение в сторону Полтавского Шляха.



Улица Дудинской – движение в сторону Полтавского Шляха.



Улица Петра Болбочана – движение в сторону Полтавского Шляха.



Полтавский Шлях, район метро «Холодная гора» – движение в сторону центра.



Улица Деревянко – движение в сторону Сумской.



Центр: улица Клочковская (район Новоивановского моста), улица Веснина, переулок Дизайнерский, улица Чернышевская, улица Ярослава Мудрого, улица Манизера.



Начало Московского проспекта перекрыто.