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15.02.2019  09:37   

Пробки в Харькове: какие улицы лучше объехать стороной

В Харькове утром, 15 февраля, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню.


// kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе проспектов Гагарина и Московского, пишет Харьков.comments.ua.

Улица Мира, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.

Улица Библика – движение в сторону бульвара Богдана Хмельницкого.

Московский проспект, район метро «Армейская» до «Звезды» – движение в сторону центра.

Улица Танкопия – движение в сторону проспекта Льва Ландау.

Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону Защитников Украины.

Улица Ковпака – движение в сторону улицы Шевченко.

Улица Шевченко – движение в сторону метро «Киевская».

Улица Моисеевская – движение в сторону метро «Киевская».

Улица Гвардейцев Широнинцев – движение в сторону проспекта Юбилейный.

Проспект Тракторостроителей – движение в сторону проспекта Юбилейный.

Улица Академика Павлова, район «Барабашово» – движение в сторону Московского проспекта.

Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Московского проспекта.

Улица Плехановская – движение в сторону центра.

Улица Одесская – движение в сторону проспекта Гагарина.

Улица Зерновая – движение в сторону проспекта Гагарина.

Проспект Гагарина, район магазина «Кентавр» – движение в сторону центра.

Проспект Гагарина, район одноименного метро – движение в обе стороны.

Григорьевское шоссе – движение в сторону Полтавского Шляха.

Улица Дудинской – движение в сторону Полтавского Шляха.

Улица Петра Болбочана – движение в сторону Полтавского Шляха.

Полтавский Шлях, район метро «Холодная гора» – движение в сторону центра.

Улица Деревянко – движение в сторону Сумской.

Центр: улица Клочковская (район Новоивановского моста), улица Веснина, переулок Дизайнерский, улица Чернышевская, улица Ярослава Мудрого, улица Манизера.

Начало Московского проспекта перекрыто.

Источник:   Харьков.comments.ua
 Тэги:  пробки, движение, харьков
 
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