Пробки в Харькове: какие улицы лучше объехать стороной

В Харькове утром, 15 февраля, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню.
В основном, машины стоят в районе проспектов Гагарина и Московского, пишет Харьков.comments.ua.
Улица Мира, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.
Улица Библика – движение в сторону бульвара Богдана Хмельницкого.
Московский проспект, район метро «Армейская» до «Звезды» – движение в сторону центра.
Улица Танкопия – движение в сторону проспекта Льва Ландау.
Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону Защитников Украины.
Улица Ковпака – движение в сторону улицы Шевченко.
Улица Шевченко – движение в сторону метро «Киевская».
Улица Моисеевская – движение в сторону метро «Киевская».
Улица Гвардейцев Широнинцев – движение в сторону проспекта Юбилейный.
Проспект Тракторостроителей – движение в сторону проспекта Юбилейный.
Улица Академика Павлова, район «Барабашово» – движение в сторону Московского проспекта.
Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Московского проспекта.
Улица Плехановская – движение в сторону центра.
Улица Одесская – движение в сторону проспекта Гагарина.
Улица Зерновая – движение в сторону проспекта Гагарина.
Проспект Гагарина, район магазина «Кентавр» – движение в сторону центра.
Проспект Гагарина, район одноименного метро – движение в обе стороны.
Григорьевское шоссе – движение в сторону Полтавского Шляха.
Улица Дудинской – движение в сторону Полтавского Шляха.
Улица Петра Болбочана – движение в сторону Полтавского Шляха.
Полтавский Шлях, район метро «Холодная гора» – движение в сторону центра.
Улица Деревянко – движение в сторону Сумской.
Центр: улица Клочковская (район Новоивановского моста), улица Веснина, переулок Дизайнерский, улица Чернышевская, улица Ярослава Мудрого, улица Манизера.
Начало Московского проспекта перекрыто.
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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