19.02.2019 09:32

Центральную площадь Харькова перекрыли для митинга профсоюза работников метрополитена

На площади Свободы запрещается парковка транспортных средств и ограничивается движение.



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В связи с проведением Объединенной профсоюзной организацией Харьковского метрополитена массового мероприятия по поддержке законности принятия решения по тарифу на проезд в метрополитене и городском наземном транспорте:

С 07.00 часов до 12.00 часов 19 февраля 2019 запрещается парковка транспортных средств по площади Свободы в районе здания №6.