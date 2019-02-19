Центральную площадь Харькова перекрыли для митинга профсоюза работников метрополитена

На площади Свободы запрещается парковка транспортных средств и ограничивается движение.
В связи с проведением Объединенной профсоюзной организацией Харьковского метрополитена массового мероприятия по поддержке законности принятия решения по тарифу на проезд в метрополитене и городском наземном транспорте:
С 07.00 часов до 12.00 часов 19 февраля 2019 запрещается парковка транспортных средств по площади Свободы в районе здания №6.
Ограничение движения в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий на площади Свободы посвященных празднованию Масленицы, согласно распоряжению Харьковского городского головы:
С 21 января по 12 марта 2019 ограничивается движение транспортных средств по площади Свободы на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, с организацией движения транспортных средств по правой стороне площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. Подвоз товаров народного потребления (сельскохозяйственного и промышленного производства) и продуктов общественного питания будет осуществляться со стороны Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
влажн.:
давл.:
ветер: