Главная Новости Дороги и транспорт Центральную площадь Харькова перекрыли для митинга профсоюза работников метрополитена
19.02.2019  09:32   

Центральную площадь Харькова перекрыли для митинга профсоюза работников метрополитена

На площади Свободы запрещается парковка транспортных средств и ограничивается движение.


// facebook

В связи с проведением Объединенной профсоюзной организацией Харьковского метрополитена массового мероприятия по поддержке законности принятия решения по тарифу на проезд в метрополитене и городском наземном транспорте:

С 07.00 часов до 12.00 часов 19 февраля 2019 запрещается парковка транспортных средств по площади Свободы в районе здания №6.

Ограничение движения в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий на площади Свободы посвященных празднованию Масленицы, согласно распоряжению Харьковского городского головы:

С 21 января по 12 марта 2019 ограничивается движение транспортных средств по площади Свободы на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, с организацией движения транспортных средств по правой стороне площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. Подвоз товаров народного потребления (сельскохозяйственного и промышленного производства) и продуктов общественного питания будет осуществляться со стороны Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  дороги, парковка, харьков, транспорт, проезд, митинг
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 Дороги и транспорт Год дорожного строительства: харьковские автомагистрали станут лучшими в Украине 23.01 Дороги и транспорт На Харьков идёт большой снег. Коммунальщики просят не парковать машины по краю дорог 17.01 Дороги и транспорт Вниманию водителей: пробки в Харькове
 
 

Видео

В Харькове на базе старого БТИ строят уникальный проект для всей Украины - "Будинок нерухомості"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 