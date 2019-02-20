Главная Новости Дороги и транспорт В Харькове будет введена дифференцированная оплата проезда в горэлектротранспорте
20.02.2019  13:11   

В Харькове будет введена дифференцированная оплата проезда в горэлектротранспорте

Разработать и внедрить дифференцированную оплату стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электротранспорте и метрополитене планируется в Харькове.


Фото Дмитрия Колонея
Такое дополнение к решению об установлении новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах было принято сегодня, 20 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. 
 
Как сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, с предложением ввести дифференцированную оплату проезда в горсовет поступали неоднократные обращения. К тому же подобная система широко используется в разных странах, внедрена в столице Украины. 
 
«Мы поручили предприятиям транспорта провести подобные варианты расчетов и доложить на заседании исполкома для дальнейшего их принятия. Это решение фактически обязует наши предприятия не придумывать, почему не сделали этого раньше, а начать подготовку к этому процессу», - подчеркнул Евгений Водовозов.
 
По его словам, к разработке системы дифференцированной оплаты будут привлечены специалисты Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. Совместно с коммунальными предприятиями они изучат европейский опыт в сфере дифференциации оплаты проезда и внесут свои предложения. Сроки, когда подобная система будет внедрена в Харькова, пока не установлены.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, дифференцированная оплата проезда, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.02 Власть Евгений Водовозов: Приостановление действия новых тарифов в трамваях, троллейбусах и метро – это политическое решение 19.02 Дороги и транспорт Центральную площадь Харькова перекрыли для пикета профсоюза работников метрополитена 18.02 Власть Новые тарифы в городском электротранспорте установлены в соответствии с законодательством - разъяснение горсовета
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел встречу с японской делегацией
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 