20.02.2019 13:11

В Харькове будет введена дифференцированная оплата проезда в горэлектротранспорте

Разработать и внедрить дифференцированную оплату стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском электротранспорте и метрополитене планируется в Харькове.



Фото Дмитрия Колонея

Такое дополнение к решению об установлении новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах было принято сегодня, 20 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, с предложением ввести дифференцированную оплату проезда в горсовет поступали неоднократные обращения. К тому же подобная система широко используется в разных странах, внедрена в столице Украины.

«Мы поручили предприятиям транспорта провести подобные варианты расчетов и доложить на заседании исполкома для дальнейшего их принятия. Это решение фактически обязует наши предприятия не придумывать, почему не сделали этого раньше, а начать подготовку к этому процессу», - подчеркнул Евгений Водовозов.

По его словам, к разработке системы дифференцированной оплаты будут привлечены специалисты Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. Совместно с коммунальными предприятиями они изучат европейский опыт в сфере дифференциации оплаты проезда и внесут свои предложения. Сроки, когда подобная система будет внедрена в Харькова, пока не установлены.