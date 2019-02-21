Главная Новости Дороги и транспорт Харьковский метрополитен просит пассажиров не поддаваться на провокации
21.02.2019  14:30   

Харьковский метрополитен просит пассажиров не поддаваться на провокации

Подобное поведение может создавать опасные ситуации


// Facebook/metro.kh

Об этом говорится в заявлении Харьковского метрополитена.

«Харьковский метрополитен просит харьковчан и гостей города соблюдать Правила пользования метрополитеном и не поддаваться на провокации, которые могут устраивать в метрополитене радикально настроенные группы лиц.

Подобные действия могут привести к угрозе безопасности пассажиров и нарушению Правил пользования метрополитеном», – сказано в сообщении.

Тэги:  метрополитен, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.02 Криминал и происшествия В 16:44 на станции «Индустриальная» при высадке из электропоезда мужчина упал на путь 14.02 Дороги и транспорт Сегодня метро работает на час дольше 31.01 Криминал и происшествия В метро на Салтовке копы прервали карьеру известного карманника (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

Видео

Теннис. Харьковчанка Свитолина — в третьем раунде турнира в Дубае. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 