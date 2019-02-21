21.02.2019 14:30

Харьковский метрополитен просит пассажиров не поддаваться на провокации

Подобное поведение может создавать опасные ситуации



// Facebook/metro.kh

Об этом говорится в заявлении Харьковского метрополитена.

«Харьковский метрополитен просит харьковчан и гостей города соблюдать Правила пользования метрополитеном и не поддаваться на провокации, которые могут устраивать в метрополитене радикально настроенные группы лиц.

Подобные действия могут привести к угрозе безопасности пассажиров и нарушению Правил пользования метрополитеном», – сказано в сообщении.