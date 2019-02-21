Харьковский метрополитен просит пассажиров не поддаваться на провокации

Подобное поведение может создавать опасные ситуации
Об этом говорится в заявлении Харьковского метрополитена.
«Харьковский метрополитен просит харьковчан и гостей города соблюдать Правила пользования метрополитеном и не поддаваться на провокации, которые могут устраивать в метрополитене радикально настроенные группы лиц.
Подобные действия могут привести к угрозе безопасности пассажиров и нарушению Правил пользования метрополитеном», – сказано в сообщении.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: выполняя роль советчика или опекуна, люди будут наслаждаться своей значимостью.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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