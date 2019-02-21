21.02.2019 19:20

В первый месяц весны поезд Харьков-Покровск будет ежедневным

Об этом сообщили железнодорожники.



focus.ua

Как сообщает Вечерний Харьков, с 1 по 30 марта дневной скорый поезд № 205/206 Покровск — Харьков — Покровск будет курсировать ежедневно.

Напомним, что новый поезд был введен в график движения на 2018–2019 годы, вступивший в силу с 9 декабря минувшего года, как дополнительный поезд категории «по указанию», который назначается в случае увеличения пассажиропотока. Впервые он был назначен на отдельные даты в период новогодне-рождественских праздников и, судя по всему, обрел популярность у пассажиров, ибо уже с 18 января железнодорожники назначили его курсирование два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Похоже, что на этих рейсах поезд продолжает хорошо заполняться, ибо из ведомства поступило новое «указание» - с начала марта сделать поезд ежедневным. Пока — только до 30 марта, до окончания действия «зимнего» времени, а что будет дальше — покажет первый весенний месяц.

Из Павлограда поезд отправляется в 9.20, следует с остановками по станциям Николаевка-Донецкая (10.16 — 10.19), Богуславский (10.43 — 10.46), Павлоград-1 (11.10 — 11.58), Лозовая-Пассажирская (12.51 — 12.53), Краснопавловка (13.15 — 13.17), Лихачево (13.38 — 13.40) и прибывает на конечную станцию Харьков-Пассажирский в 14.49. Обратно со станции Харьков-Пассажирский поезд отходит в 16.35, делает остановки на станциях Лихачево (17.43 — 17.45), Краснопавловка (18.07 — 18.09), Лозовая-Пассажирская (18.35 — 18.37), Павлоград-1 (19.25 — 20.13), Богуславский (20.32 — 20.35), Николаевка-Донецкая (20.57 — 21.00) и прибывает в Покровск в 22.01.

В пути поезд находится пять с половиной часов в каждую сторону. Для Харькова, Лихачево (города Первомайского) и Краснопавловки он является единственным, следующим до Богуславского, Николаевки-Донецкой и Покровска, а для Лозовой и последующих станций маршрута является более скоростной альтернативой пригородной электричке Краматорск — Покровск — Краматорск.