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22.02.2019  14:40   

Харьковская таможня будет «до последнего клиента» растамаживать «евробляхи» (ВИДЕО)

До полуночи 22 февраля харьковская таможня будет «легализировать» автохлам.


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За три месяца в Харькове растаможили 2726 автомобилей с иностранной регистрацией. В это время продолжался льготный период.

Перерегистрировать машину можно было со скидкой в ​​50%.

Государственный бюджет Харьковская таможня за это время пополнила на 207 млн грн, рассказал заместитель начальника поста «Харьков автомобильный» Сергей Чалый.

Он говорит, последний день действия льготы - завтра, 22 февраля. Таможня будет работать до полуночи.

Инфограмм ресурса opendatabot

 

Источник:   ua.kharkiv
 Тэги:  таможня, авто, харьков, евробляха, хлам
 
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