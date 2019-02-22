Харьковская таможня будет «до последнего клиента» растамаживать «евробляхи» (ВИДЕО)

До полуночи 22 февраля харьковская таможня будет «легализировать» автохлам.
За три месяца в Харькове растаможили 2726 автомобилей с иностранной регистрацией. В это время продолжался льготный период.
Перерегистрировать машину можно было со скидкой в 50%.
Государственный бюджет Харьковская таможня за это время пополнила на 207 млн грн, рассказал заместитель начальника поста «Харьков автомобильный» Сергей Чалый.
Он говорит, последний день действия льготы - завтра, 22 февраля. Таможня будет работать до полуночи.
Инфограмм ресурса opendatabot
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Выходные будут морозными, но без существенных осадков.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: