22.02.2019 16:16

За январь услугами метро воспользовались 18 млн. пассажиров

По сведениям харьковских статистиков городской электротранспорт перевез 44,4 млн. пассажиров, или 89,8% от объема января 2018.



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Всего за год трамваями воспользовались 8 миллионов 733 тысячи пассажиров, а троллейбусами 7 миллионов 640 тысяч.

Без учета льготников и «зайцев, пассажиропоток составил около 77% от аналогичного периода прошлого года.

Харьковчане и гости Первой столицы больше предпочитают поездки на метро.

По сравнению с январем 2018 года пассажиропоток вырос на 9,6%, практически превысив 18 миллионов пассажиров за месяц или более 580 тыс. пассажиров в день.

За весь прошлый год услугами метро воспользовались более 223 млн. пассажиров.