Главная Новости Дороги и транспорт В понедельник с утра на ХТЗ не будут ходить трамваи 23 и 26
22.02.2019  16:43   

В понедельник с утра на ХТЗ не будут ходить трамваи 23 и 26

Трамваи временно изменят маршрут.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по пр. Московскому, на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 10:00 до 15:00 25 февраля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети трамвая по пр. Московскому.
 
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево»;
 
- трамвай №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, ограничение движения, харьков
 
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