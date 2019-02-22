22.02.2019 16:43

В понедельник с утра на ХТЗ не будут ходить трамваи 23 и 26

Трамваи временно изменят маршрут.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по пр. Московскому, на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 10:00 до 15:00 25 февраля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети трамвая по пр. Московскому.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево»;

- трамвай №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево».