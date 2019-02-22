22.02.2019 16:50

Водители и кондукторы горэлектротранспорта жалуются на нападения и побои

В последние дни в Харькове на водителей и кондукторов трамваев и троллейбусов совершаются регулярные нападения со стороны неизвестных лиц.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили работники наземного горэлектротранспорта во время пресс-конференции, которая прошла на территории КП «Троллейбусное депо №2».



Как сообщила председатель Харьковской областной организации профсоюза работников автомобильного, электрического транспорта и дорожного хозяйства Алла Макеева, вчера у нее на приеме побывали работники транспортных коммунальных предприятий, которые жаловались на оскорбления и избиение со стороны некоторых пассажиров.



«В последние три дня в транспорте наблюдается коллапс, работать невозможно. Бросают монеты и билеты в лицо водителям и кондукторам, бьют их. А ведь люди просто находятся на своем рабочем месте, они получили производственные задания и просто их выполняют! И несут, кстати, ответственность за жизнь пассажиров», - отметила Алла Макеева.



Несколько работников депо рассказали о том, с чем им пришлось столкнуться за последние дни.



«После повышения тарифа все пассажиры нормально платили за проезд 6 гривен, - сообщил кондуктор троллейбусного депо №2 Юрий Дьяченко. - Но с 20 февраля начали появляться люди, которые стали обвинять нас в том, что мы возим по 6 гривен, а не по 4, как решил суд. Они дают 4 гривны и требуют соответствующий билет. Работают явно на публику, подбивают людей к возмущению и протесту. Позавчера, когда мы следовали с улицы 12 Апреля, один такой мужчина начал громко возмущаться, а когда открылись двери, ударил меня наотмашь в лицо, сломал зубной протез и скрылся».



Кондуктор троллейбуса №1 Марина Мирошниченко также сообщила о том, как вчера пассажир давал ей 4 грн, но она их не взяла.



«Выходя из троллейбуса, он ударил меня в живот. Сегодня УЗИ показало увеличение селезенки. Да, тариф повысили, но при чем тут мы? Почему в отношении нас распускают руки, плюются, оскорбляют, унижают, говорят, что мы специально это делаем? Полицию вызываем, но она не приезжает. Или, как сегодня, приехали, пожали плечами и уехали», - возмутилась кондуктор.



Ольга Калинкина, водитель КП «Салтовское трамвайное депо», рассказала, что 20 февраля ехала на трамвае №27. К ее коллеге-водителю подошел мужчина, бросил 4 грн, потребовал билет. Получив отказ, он устроил скандал и брызнул газом из баллончика в лицо водителю.



«Все пассажиры вышли из вагона, а тот сбежал. Таких провокаторов много, они ездят сейчас везде. Начинают громко возмущаться, обрывают наши листовки, подстрекают людей. Многие водители и кондукторы жалуются. Это очень тяжело морально, едешь на нервах, переживаешь. Как работать в таких условиях?» - отметила Ольга Калинкина.



Водитель трамвая №27 Павел Косинов поделился сегодняшней историей.



«Утром четыре человек швыряли моего кондуктора по всему вагону, и мне пришлось заступиться. Полиция не приехала, хотя ждали ее. Но что от нас хотят эти люди? Мы получили путевой лист, билеты и вышли в рейс - работаем с тем, что выдали на предприятии. От нас ничего не зависит», - отметил водитель трамвая.



Председатель областного профсоюза работников автомобильного, электрического транспорта и дорожного хозяйства Алла Макеева подчеркнула, что повышение стоимости проезда было вынужденной мерой, которая призвана спасти отрасль.



«Повышение тарифа - это всегда проблематично и неприятно, но поймите, работникам коммунальных предприятий надо повышать зарплату. 4-7 тысяч гривен - это не деньги, на которые сегодня можно прожить. А это, в свою очередь, привело к тому, что депо испытывают острую нехватку водителей. Добавьте сюда рост стоимости электроэнергии, запчастей. Без повышения тарифа предприятия не выживут», - подчеркнула глава профсоюза.