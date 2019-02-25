Услугами пассажирского автотранспорта в Харькове и области за прошлый год воспользовались более 103 млн. пассажиров

Маршрутные автобусы перевезли в Харькове более 5 миллионов пассажиров ежемесячно.
По официальным отчетам маршрутчики перевезли в пределах городов Харьковщины за 2018 год 4 миллиона 440 тысяч пассажиров.
В тоже время междугородный транспорт перевез в 10 раз меньше – около 400 тысяч пассажиров.
Больше всего, конечно, было перевезено пассажиров харьковскими маршрутчиками.
По официальной статистике было перевезено 61 миллион 530 пассажиров за прошлый год, или 5 млн. 128 тыс. в месяц.
Пассажиропоток маршрутных такси Харькова превышает любой пассажиропоток электротранспорта Харькова по отдельности.
Пассажирооборот автотранспорта региона превысил 1 миллиард 330 миллионов пас.км., т.е каждый житель региона «намотал» в пассажирском транспорте свою тысячу км за год.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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