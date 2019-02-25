25.02.2019 14:41

Услугами пассажирского автотранспорта в Харькове и области за прошлый год воспользовались более 103 млн. пассажиров

Маршрутные автобусы перевезли в Харькове более 5 миллионов пассажиров ежемесячно.



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По официальным отчетам маршрутчики перевезли в пределах городов Харьковщины за 2018 год 4 миллиона 440 тысяч пассажиров.

В тоже время междугородный транспорт перевез в 10 раз меньше – около 400 тысяч пассажиров.

Больше всего, конечно, было перевезено пассажиров харьковскими маршрутчиками.

По официальной статистике было перевезено 61 миллион 530 пассажиров за прошлый год, или 5 млн. 128 тыс. в месяц.

Пассажиропоток маршрутных такси Харькова превышает любой пассажиропоток электротранспорта Харькова по отдельности.

Пассажирооборот автотранспорта региона превысил 1 миллиард 330 миллионов пас.км., т.е каждый житель региона «намотал» в пассажирском транспорте свою тысячу км за год.