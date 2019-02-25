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25.02.2019  14:49   

Проехать на поезде из Харькова в Мариуполь будет сложнее

«Укрзализныця» сокращает количество вагонов и меняет расписание харьковского состава.


kh.vgorode.ua
Как сообщает 0629 com.ua, ссылаясь на собственные источники, чтобы добавить еще одну пару поездов в столицу, было принято решение объединить два поезда в один.
 
С 31 марта поезд «Харьков-Мариуполь» будет присоединен к поезду «Львов-Мариуполь». Прицепка и отцепка поездов будет происходить на станции Федоровка. Естественно, это повлечет за собой сокращение пассажирских вагонов в обоих поездах.
 
Кроме того, изменится график движения поезда Мариуполь-Харьков. С 31 марта поезд в Харьков будет отправляться из Мариуполя в 12:50, а прибывать в Харьков в 1.49, в Бахмут в 6:50. Обратно поезд выедет из Бахмута в 12:10, из Харькова в 16:50, а прибудет в Мариуполь в 06:30. Расписание львовского состава остается неизменным, но с ограниченным числом вагонов.
 
Отметим, что харьковский поезд пользуется большим спросом у жителей города, особенно у студентов. Приобрести билет на этот поезд всегда крайне сложно. Сокращение количества вагонов усугубит ситуацию.
 
Жители написали петицию относительно судьбы этих двух поездов и просят ее поддержать.
Источник:   0629.com.ua
 Тэги:  сокращение вагонов, харьков, мариуполь
 
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