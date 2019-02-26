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26.02.2019  09:08   

Пробки в Харькове: водителям на заметку

В Харькове утром, 26 февраля, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню.


//kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе улицы Академика Павлова и проспекта Московский, пишет Харьков.comments.ua.

Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:

Улица Лосевская, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.

Улица Мира, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.

Улица Библика – движение в торону бульвара Богдана Хмельницкого.

Проспект Льва Ландау – движение в сторону Московского проспекта.

Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону центра.

Московский проспект, район 17-й больницы – движение в сторону центра.

Московский проспект, район Защитников Украины – движение в сторону центра.

Улица Тюринская – движение в сторону Московского проспекта.

Искринский переулок – движение в сторону Московского проспекта.

Улица Героев Труда – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Героев Труда, район моста через реку Харьков – движение в сторону улицы Шевченко.

Улица Ковпака – движение в сторону улицы Шевченко.

Улица Шевченко – ведутся дорожные работы в районе Журавлевского гидропарка.

Улица Шевченко – движение в сторону метро «Киевская».

Улица Моисеевская – движение в сторону метро «Киевская».

Улица Валентиновская – движение в сторону метро «Студенческая».

Улица Гвардейцев Широнинцев – движение в сторону проспекта Юбилейный.

Улица Василия Стуса – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Академика Павлова, район «Барабашово» – движение в сторону Московского проспекта.

Улица Амурская, район «Барабашово» – движение стоит в обе стороны.

Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.

Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Московского проспекта.

Мерефянское шоссе – движение в сторону проспекта Гагарина.

Улица Одесская – движение в сторону проспекта Гагарина.

Улица Зерновая – движение в сторону проспекта Гагарина.

Золотой переулок – движение в сторону проспекта Гагарина.

Проспект Гагарина, район магазина «Кентавр» – движение в сторону центра.

Проспект Гагарина, район одноименного метро – движение в обе стороны.

Полтавский Шлях, район парка «Юность» – движение в сторону метро «Холодная гора».

Григорьевское шоссе – движение в сторону Полтавского Шляха.

Улица Дудинской – движение в сторону Полтавского Шляха.

Улица Петра Болбочана – движение в сторону Полтавского Шляха.

Полтавский Шлях, район метро «Холодная гора» – движение в сторону центра.

Полтавский Шлях, район моста на вокзале – движение в сторону центра.

Проспект Науки, район метро «Ботанический сад» – движение в сторону центра.

Улица Деревянко – движение в сторону Сумской.

Центр: улица Гиршмана, улица Манизера, улица Ярослава Мудрого, улица Пушкинская, проспект Науки, улица Сумская.

Начало Московского проспекта перекрыто.

Источник:   Харьков.comments.ua
 Тэги:  пробки, движение, харьков
 
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