26.02.2019 09:08

Пробки в Харькове: водителям на заметку

В Харькове утром, 26 февраля, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню.



//kharkov.comments.ua

В основном, машины стоят в районе улицы Академика Павлова и проспекта Московский, пишет Харьков.comments.ua.



Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:



Улица Лосевская, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.



Улица Мира, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.



Улица Библика – движение в торону бульвара Богдана Хмельницкого.



Проспект Льва Ландау – движение в сторону Московского проспекта.



Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону центра.



Московский проспект, район 17-й больницы – движение в сторону центра.



Московский проспект, район Защитников Украины – движение в сторону центра.



Улица Тюринская – движение в сторону Московского проспекта.



Искринский переулок – движение в сторону Московского проспекта.



Улица Героев Труда – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Героев Труда, район моста через реку Харьков – движение в сторону улицы Шевченко.



Улица Ковпака – движение в сторону улицы Шевченко.



Улица Шевченко – ведутся дорожные работы в районе Журавлевского гидропарка.



Улица Шевченко – движение в сторону метро «Киевская».



Улица Моисеевская – движение в сторону метро «Киевская».



Улица Валентиновская – движение в сторону метро «Студенческая».



Улица Гвардейцев Широнинцев – движение в сторону проспекта Юбилейный.



Улица Василия Стуса – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Академика Павлова, район «Барабашово» – движение в сторону Московского проспекта.



Улица Амурская, район «Барабашово» – движение стоит в обе стороны.



Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.



Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Московского проспекта.



Мерефянское шоссе – движение в сторону проспекта Гагарина.



Улица Одесская – движение в сторону проспекта Гагарина.



Улица Зерновая – движение в сторону проспекта Гагарина.



Золотой переулок – движение в сторону проспекта Гагарина.



Проспект Гагарина, район магазина «Кентавр» – движение в сторону центра.



Проспект Гагарина, район одноименного метро – движение в обе стороны.



Полтавский Шлях, район парка «Юность» – движение в сторону метро «Холодная гора».



Григорьевское шоссе – движение в сторону Полтавского Шляха.



Улица Дудинской – движение в сторону Полтавского Шляха.



Улица Петра Болбочана – движение в сторону Полтавского Шляха.



Полтавский Шлях, район метро «Холодная гора» – движение в сторону центра.



Полтавский Шлях, район моста на вокзале – движение в сторону центра.



Проспект Науки, район метро «Ботанический сад» – движение в сторону центра.



Улица Деревянко – движение в сторону Сумской.



Центр: улица Гиршмана, улица Манизера, улица Ярослава Мудрого, улица Пушкинская, проспект Науки, улица Сумская.



Начало Московского проспекта перекрыто.