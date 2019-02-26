Пробки в Харькове: водителям на заметку

В Харькове утром, 26 февраля, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню.
В основном, машины стоят в районе улицы Академика Павлова и проспекта Московский, пишет Харьков.comments.ua.
Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:
Улица Лосевская, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.
Улица Мира, район метро «Индустриальная» – движение в сторону центра.
Улица Библика – движение в торону бульвара Богдана Хмельницкого.
Проспект Льва Ландау – движение в сторону Московского проспекта.
Московский проспект, район одноименного метро – движение в сторону центра.
Московский проспект, район 17-й больницы – движение в сторону центра.
Московский проспект, район Защитников Украины – движение в сторону центра.
Улица Тюринская – движение в сторону Московского проспекта.
Искринский переулок – движение в сторону Московского проспекта.
Улица Героев Труда – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Героев Труда, район моста через реку Харьков – движение в сторону улицы Шевченко.
Улица Ковпака – движение в сторону улицы Шевченко.
Улица Шевченко – ведутся дорожные работы в районе Журавлевского гидропарка.
Улица Шевченко – движение в сторону метро «Киевская».
Улица Моисеевская – движение в сторону метро «Киевская».
Улица Валентиновская – движение в сторону метро «Студенческая».
Улица Гвардейцев Широнинцев – движение в сторону проспекта Юбилейный.
Улица Василия Стуса – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Проспект Юбилейный – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Академика Павлова, район «Барабашово» – движение в сторону Московского проспекта.
Улица Амурская, район «Барабашово» – движение стоит в обе стороны.
Салтовское шоссе – движение в сторону улицы Академика Павлова.
Улица Академика Павлова, район «Французского бульвара» – движение в сторону Московского проспекта.
Мерефянское шоссе – движение в сторону проспекта Гагарина.
Улица Одесская – движение в сторону проспекта Гагарина.
Улица Зерновая – движение в сторону проспекта Гагарина.
Золотой переулок – движение в сторону проспекта Гагарина.
Проспект Гагарина, район магазина «Кентавр» – движение в сторону центра.
Проспект Гагарина, район одноименного метро – движение в обе стороны.
Полтавский Шлях, район парка «Юность» – движение в сторону метро «Холодная гора».
Григорьевское шоссе – движение в сторону Полтавского Шляха.
Улица Дудинской – движение в сторону Полтавского Шляха.
Улица Петра Болбочана – движение в сторону Полтавского Шляха.
Полтавский Шлях, район метро «Холодная гора» – движение в сторону центра.
Полтавский Шлях, район моста на вокзале – движение в сторону центра.
Проспект Науки, район метро «Ботанический сад» – движение в сторону центра.
Улица Деревянко – движение в сторону Сумской.
Центр: улица Гиршмана, улица Манизера, улица Ярослава Мудрого, улица Пушкинская, проспект Науки, улица Сумская.
Начало Московского проспекта перекрыто.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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