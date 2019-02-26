26.02.2019 17:17

Состоится подписание договора Харьковского горсовета с ЕБРР на закупку троллейбусов

Договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова будет подписан между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития.



//city.kharkov.ua

27 февраля в Харьковском городском совете состоится подписание Договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития.

В подписании примут участие: Харьковский городской голова Геннадий Кернес, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, а также директор АО «АК «Богдан Моторс» Дмитрий Писаный.