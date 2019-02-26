Состоится подписание договора Харьковского горсовета с ЕБРР на закупку троллейбусов

Договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова будет подписан между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: