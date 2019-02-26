Главная Новости Дороги и транспорт Состоится подписание договора Харьковского горсовета с ЕБРР на закупку троллейбусов
26.02.2019  17:17   

Состоится подписание договора Харьковского горсовета с ЕБРР на закупку троллейбусов

Договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова будет подписан между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития.


//city.kharkov.ua
27 февраля в Харьковском городском совете состоится подписание Договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития.
 
В подписании примут участие: Харьковский городской голова Геннадий Кернес, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, а также директор АО «АК «Богдан Моторс» Дмитрий Писаный.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, подписание договора, харьков
 
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