Возобновляется рейс в Россию, проходящий через Харьков

С 1 марта возобновляются рейсы по маршруту Запорожье – Саратов.
Об этом сообщили на Харьковском предприятии автобусных станций
Отправление автобуса - каждую пятницу в 12:50 с центрального автовокзала Харькова (пр. Гагарина, 22).
Отправление из Саратова - по воскресеньям в 11:00.
Автобус следует через Воронеж, Борисоглебск, Балашов, Калининский.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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