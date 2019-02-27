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27.02.2019  09:15   

Возобновляется рейс в Россию, проходящий через Харьков

С 1 марта возобновляются рейсы по маршруту Запорожье – Саратов.


//vokzal.org.ua

Об этом сообщили на Харьковском предприятии автобусных станций

Отправление автобуса - каждую пятницу в 12:50 с центрального автовокзала Харькова (пр. Гагарина, 22).

Отправление из Саратова - по воскресеньям в 11:00.

Автобус следует через Воронеж, Борисоглебск, Балашов, Калининский.

Тэги:  автобус, рейс, харьков
 
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