27.02.2019 09:15

Возобновляется рейс в Россию, проходящий через Харьков

С 1 марта возобновляются рейсы по маршруту Запорожье – Саратов.



//vokzal.org.ua

Об этом сообщили на Харьковском предприятии автобусных станций



Отправление автобуса - каждую пятницу в 12:50 с центрального автовокзала Харькова (пр. Гагарина, 22).



Отправление из Саратова - по воскресеньям в 11:00.



Автобус следует через Воронеж, Борисоглебск, Балашов, Калининский.