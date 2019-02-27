27.02.2019 19:25

Фискалы отчитались об итогах растаможки авто на иностранном регистрации в Харькове

Руководитель Харьковской таможни ГФС Андрей Танцеров проинформировал представителей СМИ о результатах растаможивания транспортных средств на иностранном регистрации на время действия льготного периода.



://kh.sfs.gov.ua

«22 февраля завершено действие льготного режима при растаможивании автомобилей на иностранном регистрации. Все граждане, которые успели до 24 часов предоставить в таможню декларации на свои автомобили, оформленные соответствующим образом, растаможенные с учетом сниженной ставки акцизного налога (с применением коэффициента 0,5) », - сообщил Андрей Танцеров.

Всего, за время действия льготного периода - с 25 ноября по 22 февраля Харьковской таможней ГФС оформлено 44 71 транспортное средство на иностранном регистрации.

УПЛАЧЕНО: 266 млн.грн.

За автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требованийТаможенного кодекса Украины - взыскали 3 463 000 грн.

Добровольная уплата: 26,5 млн.грн. Это освободило владельцев авто от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе ТС с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

Руководитель таможни сообщил, что большая часть оформленных мая анспортних средств в зоне деятельности Харьковской таможни ГФС приходится на таможенный пост «Харьков -автомобильный».

Кроме того, Андрей Танцеров проинформировал, что с 23 февраля вступил в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.

«Необходимо отметить, что после 23 мая усиливается административная ответственность для владельцев автомобилей. То есть при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. Грн. или конфискация транспортного средства по решению суда », - отмечает таможенник.

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