27.02.2019 19:40

Предприятия горэлектротранспорта Харькова успешно прошли аудит ЕБРР

Предприятия городского электротранспорта успешно прошли аудит, который провели представители Европейского банка реконструкции и развития.



://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 27 февраля, после подписания Договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова заявил руководитель сектора инфраструктурных проектов ЕБРР Марк Магалецкий.



Он напомнил, что на сегодняшний день ЕБРР реализует с городом Харьковом два инвестиционных проекта – по строительству двух станций метро и закупке подвижного состава: вагонов и троллейбусов. Прежде чем проинвестировать проекты, оба предприятия прошли тщательную проверку.



«В процессе подготовки и одного и другого проекта был проведен аудит предприятий, и собственно их результат мы видим сегодня – это подписание соглашения. Это результат нашей работы, в том числе аудитов, которые мы провели. В этом плане мы действительно работаем в тесном контакте с предприятиями и городом. На что пойдут денежные средства – каждое предприятие решает со своим подходом к финансированию. Процесс закупок был проведен совместно с нами, т.е. мы видели все документы, которые выставляли на тендер компании», - подчеркнул Марк Магалецкий.



По его словам, автомобильная компания «Богдан Моторс», выигравшая тендер, доказала свою компетентность и предоставила самую низкую цену за единицу товара.



Напомним, в 2018 году в рамках инвестиционного проекта «Обновление троллейбусного парка г. Харькова» КП «Троллейбусное депо №2» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение для обновления подвижного состава предприятия. Был объявлен тендер на поставку низкопольных троллейбусов, оборудования для обслуживания и ремонта троллейбусов, а также сопутствующих услуг. Заявки на торги подали три компании. Выиграла тендер компания «Автосборочный завод №1» ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Согласно договору, за кредитные средства для Харькова приобретут 57 новых троллейбусов и сопутствующее оборудование на сумму 11,5 млн евро.