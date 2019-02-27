27.02.2019 19:57

Троллейбусное депо №2 и «Богдан Моторс» подписали договор на поставку троллейбусов

Подписание договора на поставку троллейбусов между КП «Троллейбусное депо №2», АО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и Харьковским городским советом состоялось сегодня, 27 февраля, в горсовете.



://city.kharkov.ua

В кабинете первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова договор подписали директор КП «Троллейбусное депо №2» Дмитрий Липовой, директор АО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» Дмитрий Писаный и заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.



Первый вице-мэр отметил, что для Харькова приобретут 57 новых троллейбусов.



«Городской троллейбусный парк будет обновлен. Европейский банк реконструкции и развития – надежный партнер. Это не первый проект, который мы реализуем. Также строим метрополитен, закупаем вагоны для метро, работаем над системой безопасного управления движением. За небольшой срок работы нам многое удалось. Это заслуга городской власти и наших европейских партнеров», - сказал Игорь Терехов и отметил, что городская власть продолжит работать над развитием инфраструктуры города.



Напомним, что также сегодня состоялось подписание Договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития.



В 2018 году в рамках инвестиционного проекта «Обновление троллейбусного парка г. Харькова» КП «Троллейбусное депо №2» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение для обновления подвижного состава предприятия. Был объявлен тендер на поставку низкопольных 12-метровых троллейбусов, комплекта запчастей, инструментов, расходных материалов и оборудования для обслуживания и ремонта троллейбусов, а также сопутствующих услуг. Выиграла компания «Автосборочный завод №1» ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Согласно договору, за кредитные средства для Харькова приобретут 57 новых троллейбусов и сопутствующее оборудование на сумму 11,5 млн евро (8 млн евро - кредитные средства ЕБРР, 2 млн евро - кредит Фонда чистых технологий и 1,5 млн евро - средства городского бюджета Харькова).