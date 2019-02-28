28.02.2019 14:14

Харьковским студентам вернули льготу на метро (СПИСОК)

Студентам ряда вузов, ПТУ и колледжей предоставили 50%-ю льготу на 50 поездок в метро в месяц.



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Соответствующее решение было принято сегодня, 28 феварля, депутатами облсовета на сессии.

Льготу предоставят студентам:

· Харьковской гуманитарно-педагогической академии;

· Харьковскому областному высшему училищу физкультуры;

· Харьковскому областному медицинскому колледжу;

· Харьковскому высшему колледжу искусств;

· Харьковскому художественному училищу;

· Харьковскому музыкальному училищу;

· Харьковскому государственному автомобильно-дорожному колледжу;

· Харьковскому автотранспортному колледжу;

· Харьковскому машиностроительному колледжу;

· Харьковскому механическому техникуму им.Морозова;

· Харьковскому патентно-компьютерному колледжу;

· Харьковскому радиотехническому техникуму;

· Харьковский политехнический техникум;

· Харьковское высшее училище физической культуры №1;

· Харьковский колледж текстиля и дизайна;

· Профессионально- педагогический колледж имени Вернадского;

· Харьковский колледж строительства, архитектуры и дизайна;

· Харьковский колледж транспортных технологий;

· Слобожанский региональный центр профессионального образования;

· Харьковский национальный аграрный университет им.Докучаева (ХНАУ);

· Харьковская государственная зооветеринарная академия (ХГЗА).

Как уточняется в проекте решения, льгота студентам ХНАУ и ХГЗА будут финансироваться за счет средств государственного бюджета путем предоставления субвенции государственному бюджету.

Компенсация 50% стоимости проезда в метрополитене будет предоставляться из расчета 50 поездок в месяц исключительно для обеспечения проезда к месту обучения и домой студентов дневной формы обучения с 28 августа по 28 июня. Льгота не предоставляется студентам, которые: