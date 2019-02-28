Главная Новости Дороги и транспорт Харьковским студентам вернули льготу на метро (СПИСОК)
28.02.2019  14:14   

Харьковским студентам вернули льготу на метро (СПИСОК)

Студентам ряда вузов, ПТУ и колледжей предоставили 50%-ю льготу на 50 поездок в метро в месяц.


// facebook

Соответствующее решение было принято сегодня, 28 феварля, депутатами облсовета на сессии.

Льготу предоставят студентам:

  • ·         Харьковской гуманитарно-педагогической академии;
  • ·         Харьковскому областному высшему училищу физкультуры;
  • ·         Харьковскому областному медицинскому колледжу;
  • ·         Харьковскому высшему колледжу искусств;
  • ·         Харьковскому художественному училищу;
  • ·         Харьковскому музыкальному училищу;
  • ·         Харьковскому государственному автомобильно-дорожному колледжу;
  • ·         Харьковскому автотранспортному колледжу;
  • ·         Харьковскому машиностроительному колледжу;
  • ·         Харьковскому механическому техникуму им.Морозова;
  • ·         Харьковскому патентно-компьютерному колледжу;
  • ·         Харьковскому радиотехническому техникуму;
  • ·         Харьковский политехнический техникум;
  • ·         Харьковское высшее училище физической культуры №1;
  • ·         Харьковский колледж текстиля и дизайна;
  • ·         Профессионально- педагогический колледж имени Вернадского;
  • ·         Харьковский колледж строительства, архитектуры и дизайна;
  • ·         Харьковский колледж транспортных технологий;
  • ·         Слобожанский региональный центр профессионального образования;
  • ·         Харьковский национальный аграрный университет им.Докучаева (ХНАУ);
  • ·         Харьковская государственная зооветеринарная академия (ХГЗА).

Как уточняется в проекте решения, льгота студентам ХНАУ и ХГЗА будут финансироваться за счет средств государственного бюджета путем предоставления субвенции государственному бюджету.

Компенсация 50% стоимости проезда в метрополитене будет предоставляться из расчета 50 поездок в месяц исключительно для обеспечения проезда к месту обучения и домой студентов дневной формы обучения с 28 августа по 28 июня. Льгота не предоставляется студентам, которые:

  1. не являются гражданами Украины;
  2. учатся не по дневной форме обучения;
  3. учатся на контрактной форме обучения;
  4. имеют право на проезд в метрополитене бесплатно или по льготному тарифу на других правовых основаниях.
Источник:   SQ
 Тэги:  студенты, льгота, метро, харьков, компенсация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.02 Образование Харьковским студентам-медикам «КРОК» перенесли почти на 2 месяца 17.12 Культура и Туризм В Первой столице пройдет конкурс дизайнеров 05.12 Власть К новогодним праздникам налоговики пообещали харьковским студентам скидки в рамках «Недели права»
 
 

Видео

Президент внесет в парламент законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение, как только КС обнародует свое решение. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 