Харьковским студентам вернули льготу на метро (СПИСОК)

Студентам ряда вузов, ПТУ и колледжей предоставили 50%-ю льготу на 50 поездок в метро в месяц.
Соответствующее решение было принято сегодня, 28 феварля, депутатами облсовета на сессии.
Льготу предоставят студентам:
Как уточняется в проекте решения, льгота студентам ХНАУ и ХГЗА будут финансироваться за счет средств государственного бюджета путем предоставления субвенции государственному бюджету.
Компенсация 50% стоимости проезда в метрополитене будет предоставляться из расчета 50 поездок в месяц исключительно для обеспечения проезда к месту обучения и домой студентов дневной формы обучения с 28 августа по 28 июня. Льгота не предоставляется студентам, которые:
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