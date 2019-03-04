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04.03.2019  17:55   

Автогаз развернуло. Голубое топливо будет только дорожать

После резкого снижения стоимости автогаза на украинских заправках - в течение нескольких месяцев те снизились на 4 грн. и более, - пропан-бутан снова начал дорожать.


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За выходные ценники на сжиженный газ выросли в среднем по стране на 5 коп./л. Однако, предупреждают эксперты, скромное подорожание не должно вводить автолюбителей в заблуждение. Впереди нас ждет полноценное ценовое ралли.

Ряд заправок уже подняли стоимость газа на 15-30 копеек.

По ммнению аналитиков на рынке был избыток ресурса, он давил на цены, иногда доводя их до необоснованных уровней. Кто из трейдеров смог, тот урезал объемы поставок, другие, перенесли их на позже. В итоге в феврале ресурса завезли меньше, чем в декабре-январе. Рынок таким образом сбалансировался.

На протяжении ближайшего месяца ценники на автомобильный газ продолжат расти. Оправданной ценой на сегодня эксперты называют 12 грн./л. К этой величине и будут тянуться заправщики.

Источник:   Минфин
 Тэги:  бензин, дизель, харьков, полиция, топливо, газ, розница, безнал, продажа
 
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