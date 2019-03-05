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05.03.2019  11:58   

От Лесопарка до парка Горького временно прекратят ходить трамваи

Причина – ремонт контактной сети.


//gortransport.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк имени Горького» до разворотного круга «Лесопарк», будет запрещено с 10:00 до 15:00 6 марта.

В это время трамвай №12 будет курсировать так: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – Клочковский спуск – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – парк им. Горького.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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