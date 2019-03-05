05.03.2019 11:58

От Лесопарка до парка Горького временно прекратят ходить трамваи

Причина – ремонт контактной сети.



//gortransport.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк имени Горького» до разворотного круга «Лесопарк», будет запрещено с 10:00 до 15:00 6 марта.



В это время трамвай №12 будет курсировать так: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – Клочковский спуск – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – парк им. Горького.