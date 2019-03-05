От Лесопарка до парка Горького временно прекратят ходить трамваи

Причина – ремонт контактной сети.
Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк имени Горького» до разворотного круга «Лесопарк», будет запрещено с 10:00 до 15:00 6 марта.
В это время трамвай №12 будет курсировать так: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – Клочковский спуск – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – парк им. Горького.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: