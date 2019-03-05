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05.03.2019  14:01   

8 марта с Южного вокзала отправится ретропоезд

В Международный женский день региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» организует праздничный рейс ретропоезда.


pz.gov.ua

Ретропоезд в составе паровоза серии Эр 1954 выпуска и 3 пассажирских плацкартных вагонов со 158-ю местами для сидения будет курсировать из Харькова в Люботин и обратно.

Во время ппоездки пассажиррам обещают развлекательную программу.

Поезд №№895/896 отправится с Южного вокзала Харькова в 10:35 и прибудет в Люботин в 11:55.

В обратную сторону со станции Люботин ретропоезд отправится в 13:20 и прибудет в Харьков в 14:20.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  ретропоезд, харьков
 
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