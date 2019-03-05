8 марта с Южного вокзала отправится ретропоезд

В Международный женский день региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» организует праздничный рейс ретропоезда.
Ретропоезд в составе паровоза серии Эр 1954 выпуска и 3 пассажирских плацкартных вагонов со 158-ю местами для сидения будет курсировать из Харькова в Люботин и обратно.
Во время ппоездки пассажиррам обещают развлекательную программу.
Поезд №№895/896 отправится с Южного вокзала Харькова в 10:35 и прибудет в Люботин в 11:55.
В обратную сторону со станции Люботин ретропоезд отправится в 13:20 и прибудет в Харьков в 14:20.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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