05.03.2019 14:01

8 марта с Южного вокзала отправится ретропоезд

В Международный женский день региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» организует праздничный рейс ретропоезда.



pz.gov.ua

Ретропоезд в составе паровоза серии Эр 1954 выпуска и 3 пассажирских плацкартных вагонов со 158-ю местами для сидения будет курсировать из Харькова в Люботин и обратно.

Во время ппоездки пассажиррам обещают развлекательную программу.



Поезд №№895/896 отправится с Южного вокзала Харькова в 10:35 и прибудет в Люботин в 11:55.



В обратную сторону со станции Люботин ретропоезд отправится в 13:20 и прибудет в Харьков в 14:20.