05.03.2019 16:41

23-й и 26-й трамваи временно поедут другим маршрутом

Движение по проспектам Тракторостроителей и Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено 6 марта, с 10:00 до 15:00.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

На время работ трамваи будут курсировать так:

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.