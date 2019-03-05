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05.03.2019  16:41   

23-й и 26-й трамваи временно поедут другим маршрутом

Движение по проспектам Тракторостроителей и Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено 6 марта, с 10:00 до 15:00.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.
 
На время работ трамваи будут курсировать так: 
 
№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
 
№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, трамваи, харьков
 
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