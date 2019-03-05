ЕБРР провел плановый мониторинг документов по строительству метро в Харькове

Встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития, посвященная мониторингу выполнения плана действий по выкупу недвижимости, находящейся в зоне строительства Харьковского метрополитена, прошла сегодня, 5 марта.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: