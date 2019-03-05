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05.03.2019  19:48   

ЕБРР провел плановый мониторинг документов по строительству метро в Харькове

Встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития, посвященная мониторингу выполнения плана действий по выкупу недвижимости, находящейся в зоне строительства Харьковского метрополитена, прошла сегодня, 5 марта.


korrespondent.net
Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, город отчитался обо всех мероприятиях, проведенных с момента последней встречи: для изучения были предоставлены протоколы переговоров с собственниками недвижимости, динамика изменений статуса собственников в объектах, которые подлежат выкупу, отчеты о процессе оценки имущества. 
 
Кроме того, наблюдатели ЕБРР встретились с представителями администраций Слободского и Основянского районов, председателями уличных комитетов, а также представителями компаний по оценке недвижимости. 
 
По словам Олега Дробота, на сегодняшний день город выкупил недвижимость у 122 владельцев, из которых 53 человека уже приобрели новое жилье, еще 26 - не будут приобретать новые объекты взамен.
 
Напомним, всего городу необходимо выкупить 89 объектов недвижимости, собственниками которых являются 144 жителя Харькова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  метрополитен, мониторинг, харьков
 
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