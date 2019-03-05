05.03.2019 19:48

ЕБРР провел плановый мониторинг документов по строительству метро в Харькове

Встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития, посвященная мониторингу выполнения плана действий по выкупу недвижимости, находящейся в зоне строительства Харьковского метрополитена, прошла сегодня, 5 марта.



korrespondent.net

Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, город отчитался обо всех мероприятиях, проведенных с момента последней встречи: для изучения были предоставлены протоколы переговоров с собственниками недвижимости, динамика изменений статуса собственников в объектах, которые подлежат выкупу, отчеты о процессе оценки имущества.

Кроме того, наблюдатели ЕБРР встретились с представителями администраций Слободского и Основянского районов, председателями уличных комитетов, а также представителями компаний по оценке недвижимости.

По словам Олега Дробота, на сегодняшний день город выкупил недвижимость у 122 владельцев, из которых 53 человека уже приобрели новое жилье, еще 26 - не будут приобретать новые объекты взамен.

Напомним, всего городу необходимо выкупить 89 объектов недвижимости, собственниками которых являются 144 жителя Харькова.