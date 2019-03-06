06.03.2019 12:19

Водитель, погубивший девочку, попал под амнистию

Виновник ДТП вину признал и заявил, что вовремя не заметил ребенка, который переходил дорогу.



facebook.com

Обвиняемый на момент совершения преступления работал водителем на частном предприятии.

В мае 2015 году он ехал за рулем технически исправной грузовика MAN в городе Змиев по улице Харьковской в ​​направлении Харькова со скоростью 60 км / ч.

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, на который вышла несовершеннолетняя девушка, водитель не снизил скорость и не остановил автомобиль, в результате чего совершил наезд на пешехода. От полученных травм девушка скончалась на месте ДТП.

На суде обвиняемый вину признал и заявил, что несвоевременно заметил девушку. Также водитель заявил ходатайство о применении к нему Закона "Об амнистии", поскольку имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь.

Змиевский районный суд вынес приговор мужчине, признав виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года. При этом суд освободил его от отбывания наказания по Закону "Об амнистии".

Также суд постановил взыскать с предприятия, которое арендовало грузовик на момент ДТП, 13,8 тыс. грн компенсации расходов на погребение и сооружение надгробного памятника, а также по 400 тыс. грн. моральной компенсации матери и отцу погибшей. Водитель должен выплатить пострадавшим по 100 тыс. грн.