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06.03.2019  12:19   

Водитель, погубивший девочку, попал под амнистию

Виновник ДТП вину признал и заявил, что вовремя не заметил ребенка, который переходил дорогу.


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Обвиняемый на момент совершения преступления работал водителем на частном предприятии.
 
В мае 2015 году он ехал за рулем технически исправной грузовика MAN в городе Змиев по улице Харьковской в ​​направлении Харькова со скоростью 60 км / ч.
 
При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, на который вышла несовершеннолетняя девушка, водитель не снизил скорость и не остановил автомобиль, в результате чего совершил наезд на пешехода. От полученных травм девушка скончалась на месте ДТП.
 
На суде обвиняемый вину признал и заявил, что несвоевременно заметил девушку. Также водитель заявил ходатайство о применении к нему Закона "Об амнистии", поскольку имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь.
 
Змиевский районный суд вынес приговор мужчине, признав виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года. При этом суд освободил его от отбывания наказания по Закону "Об амнистии".
 
Также суд постановил взыскать с предприятия, которое арендовало грузовик на момент ДТП, 13,8 тыс. грн компенсации расходов на погребение и сооружение надгробного памятника, а также по 400 тыс. грн. моральной компенсации матери и отцу погибшей. Водитель должен выплатить пострадавшим по 100 тыс. грн.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смертельное дтп, сбил девочку, харьков
 
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