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07.03.2019  16:32   

8 марта Сумскую перекроют на время женского марша

Движение транспорта по улице Сумской, на участке от проспекта Независимости до переулка Мечникова, будет запрещено с 12:00 до 14:00 8 марта.


// MyKharkov.info

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением Марша женской солидарности.

В это время автобусы будут курсировать так:

№20э, 217э: пер. Спартаковский – ул. Университетская – спуск Соборный – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту;

№78э, 202э: ул. Университетская – пер. Мечникова –  ул. Пушкинская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: ул. Вернадского – пер. Подольский – пер. Короленко – пер. Армянский (в обратном направлении: – пер. Плетневский – ул. Кооперативная) – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту.

Также с 12:00 до 14:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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