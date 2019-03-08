По улице Радиотехнической в понедельник будет запрещено движение

Движение транспорта по ул. Радиотехнической, на участке от дома №24 до Карачевского шоссе, будет запрещено с 9:00 до 20:00 11 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети по ул. Радиотехнической и пер. Коксовому, 17.
На этот период будет организовано двусторонее движение транспорта по ул. Кибальчича, на участке от ул. Северокавказской до Карачевского шоссе.
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