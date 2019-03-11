11.03.2019 16:55

В Харькове подорожал автогаз: роковое совпадение даты и стоимости литра топлива

По состоянию на 11 марта средние цены на сжиженный газ в Харькове выросли до 11 гривни/литр.



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Ряд сетей АЗС с 8 по 11 марта повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-60 копеек за литр..

После праздников средние цены на сжиженный газ в Харькове выросли до 11 гривен, существенно превысив среднюю цену по Украине в 10,81 гривни/литр.

Как сообщалось ранее, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.

Средние цены на заправках харьковских АЗС