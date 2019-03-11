В Харькове подорожал автогаз: роковое совпадение даты и стоимости литра топлива

По состоянию на 11 марта средние цены на сжиженный газ в Харькове выросли до 11 гривни/литр.
Ряд сетей АЗС с 8 по 11 марта повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-60 копеек за литр..
После праздников средние цены на сжиженный газ в Харькове выросли до 11 гривен, существенно превысив среднюю цену по Украине в 10,81 гривни/литр.
Как сообщалось ранее, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.
Средние цены на заправках харьковских АЗС
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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давл.:
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