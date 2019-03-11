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11.03.2019  19:59   

Трамваи №16, 16А, 26 и 27 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 10:00 до 15:00 12 и 13 марта.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№16: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ст. м. «Киевская» - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№16А: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№26:
часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;

часть маршрута: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамваи, маршруты, харьков, изменение, департамент
 
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