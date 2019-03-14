14.03.2019 09:33

Железнодорожные зайцы Харькова: как пассажиры с риском для жизни не оплачивают проезд в электричках (ВИДЕО)

По самым скромным подсчетам, сотни людей на Харьковщине ежедневно ездят в электричках бесплатно.



// YouTube

Харьковчане готовы прыгать через заборы, ходить по рельсам и всячески подвергать себя опасности, лишь бы не оплачивать проезд в пригородных электричках, говорится в сюжете ICTV.



Горожанка Анна Смоловик сняла на видео поток пассажиров на станции «Лосево», которые по рельсам и шпалам пошагали в обратную от касс сторону, чтобы не платить за проезд.



Аналогичная ситуация и на станции «Левада» - к турникетам идут единицы пассажиров, а остальные выходят с территории вокзала по тропинке вдоль железнодорожного полотна.



По словам работников станций, огни не имеют права разворачавать людей к кассам и требовать оплатить проезд. Выход один: контроллеры и штрафы.



