Главная Новости Дороги и транспорт Железнодорожные зайцы Харькова: как пассажиры с риском для жизни не оплачивают проезд в электричках (ВИДЕО)
14.03.2019  09:33   

Железнодорожные зайцы Харькова: как пассажиры с риском для жизни не оплачивают проезд в электричках (ВИДЕО)

По самым скромным подсчетам, сотни людей на Харьковщине ежедневно ездят в электричках бесплатно.


// YouTube

Харьковчане готовы прыгать через заборы, ходить по рельсам и всячески подвергать себя опасности, лишь бы не оплачивать проезд в пригородных электричках, говорится в сюжете ICTV.

Горожанка Анна Смоловик сняла на видео поток пассажиров на станции «Лосево», которые по рельсам и шпалам пошагали в обратную от касс сторону, чтобы не платить за проезд.

Аналогичная ситуация и на станции «Левада» - к турникетам идут единицы пассажиров, а остальные выходят с территории вокзала по тропинке вдоль железнодорожного полотна.

По словам работников станций, огни не имеют права разворачавать людей к кассам и требовать оплатить проезд. Выход один: контроллеры и штрафы.

Тэги:  электричка, зайцы, проезд, харьков
 
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