Железнодорожные зайцы Харькова: как пассажиры с риском для жизни не оплачивают проезд в электричках (ВИДЕО)

По самым скромным подсчетам, сотни людей на Харьковщине ежедневно ездят в электричках бесплатно.
Харьковчане готовы прыгать через заборы, ходить по рельсам и всячески подвергать себя опасности, лишь бы не оплачивать проезд в пригородных электричках, говорится в сюжете ICTV.
Горожанка Анна Смоловик сняла на видео поток пассажиров на станции «Лосево», которые по рельсам и шпалам пошагали в обратную от касс сторону, чтобы не платить за проезд.
Аналогичная ситуация и на станции «Левада» - к турникетам идут единицы пассажиров, а остальные выходят с территории вокзала по тропинке вдоль железнодорожного полотна.
По словам работников станций, огни не имеют права разворачавать людей к кассам и требовать оплатить проезд. Выход один: контроллеры и штрафы.
День конкретности и четкости, все остальное не актуально. Идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
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