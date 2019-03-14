14.03.2019 10:16

На ХТЗ – аварийный ремонт контактной сети: как ходят троллейбусы

Движение троллейбусов по Александровскому проспекту, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до улицы 12 Апреля, запрещено с 10:00 до 15:00 14 и 15 марта.



// city.kharkov.ua

Это связано аварийным ремонтом контактной сети троллейбуса по Индустриальному проспекту, сообщили в Департаменте инфраструктуры.



На это время движение троллейбусов организовано следующим образом:



троллейбус №3: ул. Университетская – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – б-р Богдана Хмельницкого – пр. Московский – б-р Богдана Хмельницкого;



троллейбус № 36: не ходит.