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14.03.2019  10:16   

На ХТЗ – аварийный ремонт контактной сети: как ходят троллейбусы

Движение троллейбусов по Александровскому проспекту, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до улицы 12 Апреля, запрещено с 10:00 до 15:00 14 и 15 марта.


// city.kharkov.ua

Это связано аварийным ремонтом контактной сети троллейбуса по Индустриальному проспекту, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

На это время движение троллейбусов организовано следующим образом:

троллейбус №3: ул. Университетская – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – б-р Богдана Хмельницкого – пр. Московский – б-р Богдана Хмельницкого;

троллейбус № 36: не ходит.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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