Трамваи №5, 6, 8 и 27 до вечера курсируют по другому маршруту

Движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Кошкина до ул. Полевой, запрещено сегодня, 14 марта, до 16:00.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей (замена стрелочного перевода на перекрестке ул. Кошкина – ул. Плехановская в сторону ул. Молочной).
Трамваи курсируют так:
№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – Южный вокзал;
в обратном направлении: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – 602 м/р.
№8: 602 м/р – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – 602 м/р;
№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново;
в обратном направлении: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».
День конкретности и четкости, все остальное не актуально. Идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
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