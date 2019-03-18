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18.03.2019  19:57   

На месяц ограничено движение по перекрестку улиц Пушкинской и Короленко

Движение транспорта через перекресток ограничено до 14 апреля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством подземного пешеходного перехода от станции метро «Площадь Конституции» к строящемуся многофункциональному комплексу по ул. Пушкинской, 2.
 
На этот период движение будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
 
Кроме того, с 18 марта по 14 апреля изменили маршрут движения ряд автобусов: 
 
- №249э и 269э будут объезжать закрытый участок так: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту; 
 
- №251э: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту;
 
- осуществлять высадку/посадку пассажиров автобусы будут на остановке Переулок Спартаковский.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, перекресток пушкинская - короленко, харьков
 
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