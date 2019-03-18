18.03.2019 19:57

На месяц ограничено движение по перекрестку улиц Пушкинской и Короленко

Движение транспорта через перекресток ограничено до 14 апреля.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством подземного пешеходного перехода от станции метро «Площадь Конституции» к строящемуся многофункциональному комплексу по ул. Пушкинской, 2.

На этот период движение будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Кроме того, с 18 марта по 14 апреля изменили маршрут движения ряд автобусов:

- №249э и 269э будут объезжать закрытый участок так: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту;

- №251э: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту;

- осуществлять высадку/посадку пассажиров автобусы будут на остановке Переулок Спартаковский.