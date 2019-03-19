Главная Новости Дороги и транспорт На Салтовке меняется движение трамваев: №26 курсирует по измененному маршруту, №16 и 16А – не ходят
19.03.2019  10:48   

На Салтовке меняется движение трамваев: №26 курсирует по измененному маршруту, №16 и 16А – не ходят

Причина – реконструкция контактной сети.


//gortransport.kharkov.ua

19, 20 и 22 марта с 10:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по улице Шевченко, на участке от улицы Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».

Трамваи будут курсировать так:

трамвай №26:
часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
часть маршрута: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

трамваи № 16, 16А – не ходят.

21 марта с 10:00 до 13:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова.

В этот период трамваи будут курсировать так:

трамвай №26:
часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
часть маршрута: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

трамваи №16 и 16А – не ходят.

Также 21 марта с 13:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круг «Журавлевский гидропарк».

Трамваи буду ходить следующим образом:

трамвай №26:
часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
часть маршрута: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

трамваи № 16, 16А – не ходят.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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