На Салтовке меняется движение трамваев: №26 курсирует по измененному маршруту, №16 и 16А – не ходят

Причина – реконструкция контактной сети.
19, 20 и 22 марта с 10:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по улице Шевченко, на участке от улицы Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».
Трамваи будут курсировать так:
трамвай №26:
часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
часть маршрута: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
трамваи № 16, 16А – не ходят.
21 марта с 10:00 до 13:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова.
В этот период трамваи будут курсировать так:
трамвай №26:
часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
часть маршрута: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
трамваи №16 и 16А – не ходят.
Также 21 марта с 13:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круг «Журавлевский гидропарк».
Трамваи буду ходить следующим образом:
трамвай №26:
часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
часть маршрута: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
трамваи № 16, 16А – не ходят.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: