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20.03.2019  18:02   

В четверг трамваи на Салтовке изменят маршруты: графики движения

21 марта на Салтовке меняется движение трамваев: №№ 6, 8 и 26 курсируют по измененному маршруту, №16 и 16А – не ходят.


// gortransport.kharkov.ua

С 10:00 до 13:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова.

Причина – реконструкция контактной сети.

В этот период трамваи будут курсировать так:

трамвай №26:
часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
часть маршрута: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

трамваи №16 и 16А – не ходят.

С 13:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круг «Журавлевский гидропарк».

Трамваи будут ходить следующим образом:

трамвай №26:
часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
часть маршрута: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

трамваи № 16, 16А – не ходят.

с 9:00 до 16:00 будет запрещено движение трамваев по Салтовскому шоссе и Салтовскому переулку, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей,

Причина – ремонт трамвайных путей по Салтовскому шоссе.

На этот период трамваи будут курсировать так:

трамвай №6: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – Южный вокзал;

трамвай №8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.

Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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