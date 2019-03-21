21.03.2019 13:30

В воскресенье во время Харьковского полумарафона перекроют улицы: как будут ходить троллейбусы и маршрутки

С 7:00 до 14:00 в воскресенье, 24 марта, по ряду улиц будет запрещено движение транспорта в связи с проведением Харьковского полумарафона.



// city.kharkov.ua

Движение будет остановлено по следующему маршруту: пр. Науки – на участке от пр. Независимости до ул. Деревянко при движении в сторону ул. Ахсарова, по ул. Новгородской – на участке от пр. Науки до ул. Юрия Шевелева, и по ул. Отакара Яроша – на участке от пр. Науки до ул. Балакирева.



При этом будет разрешено движение транспорта по пр. Науки, на участке от ул. Отакара Яроша до пр. Независимости при движении в сторону пл. Свободы, а также пропуск транспорта через пр. Науки – на перекрестках с ул. Культуры, ул. Космической и ул. 23 Августа.



На этот период автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:



№20э: ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Балакирева и дальше по маршруту;



№33э: ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – ст. м. «23 Августа»;



№44, 45э – не ходят;



№55э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы и далее по маршруту;



№89э, 291э: ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Балакирева – ул. Отакара Яроша – ул. 23 Августа – ст. м. «23 Августа»;



№119э: ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Ахсарова и далее по маршруту;



№215э: Белгородское шоссе – ул. Сумская – ул. Динамовская – конечная остановка на пересечении ул. Динамовской с ул. Новгородской;



№217э: ул. Сумская – пл. Свободы – спуск Клочковский – ул. Клочковская и далее по маршруту;



№263э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова и далее по маршруту;



№277е, 302э: ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Победы – ул. Клочковская и далее по маршруту;



282э: ТЦ «Метро Кеш энд Керри Украина» (Алексеевка) – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – ул. Клочковская и далее по маршруту;



№303э: ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки – пл. Свободы – ст. м. «Госпром» (в обратном направлении – пл. Свободы – спуск Клочковский).



Троллейбусы с 9:00 до 14:00 24 марта будут курсировать следующим образом:



троллейбус №2:

часть маршрута: разворотный круг «Пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы»;

часть маршрута: пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Сумская – ст. м. «Университет» – ул. Сумская – пл. Конституции;



троллейбус №18: разворотный круг «Больница скорой помощи» – ул. Балакирева – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – ул. Клочковская.