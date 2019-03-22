22.03.2019 17:01

На Кузнечной меняют асфальт: как будет ходить транспорт от Зiрки

Движение транспорта по улице Кузнечной, на участке от переулка Подольского до улицы Университетской, будет запрещено с 10:00 до 14:00 23 марта.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Кузнечной.



На этот период закрытый участок автобусы будут объезжать так:



№147э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Проспект Гагарина»;



№ 218э (при движении в сторону конечной остановки на пл. Конституции): пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Университетская и далее по маршруту;



№246э (при движении в сторону конечного остановочного пункта – пос. Жихорь): пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – Гимназическая набережная – ул. Вернадского – пр. Гагарина и далее по маршруту.



Также с 10:00 до 14:00 23 марта будет запрещено движение троллейбусов по ул. Кузнечной, пер. Лопатинскому, пер. Соляниковскому, пер. Подольскому и ул. Вернадского, на участке от ул. Маломясницкой до пер. Подольского.



Троллейбусы будут курсировать так:



№3: ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина;



№5: разворотный круг «Аэропорт» – ул. Аэрофлотская – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина;



№6: железнодорожная станция «Основа» – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина.