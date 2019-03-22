На Кузнечной меняют асфальт: как будет ходить транспорт от Зiрки

Движение транспорта по улице Кузнечной, на участке от переулка Подольского до улицы Университетской, будет запрещено с 10:00 до 14:00 23 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Кузнечной.
На этот период закрытый участок автобусы будут объезжать так:
№147э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Проспект Гагарина»;
№ 218э (при движении в сторону конечной остановки на пл. Конституции): пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Университетская и далее по маршруту;
№246э (при движении в сторону конечного остановочного пункта – пос. Жихорь): пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – Гимназическая набережная – ул. Вернадского – пр. Гагарина и далее по маршруту.
Также с 10:00 до 14:00 23 марта будет запрещено движение троллейбусов по ул. Кузнечной, пер. Лопатинскому, пер. Соляниковскому, пер. Подольскому и ул. Вернадского, на участке от ул. Маломясницкой до пер. Подольского.
Троллейбусы будут курсировать так:
№3: ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина;
№5: разворотный круг «Аэропорт» – ул. Аэрофлотская – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина;
№6: железнодорожная станция «Основа» – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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