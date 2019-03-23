23.03.2019 11:27

Ryanair может зайти в Харьков

Ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair может начать полеты из Харькова.



// avianews.com

На 26 марта 2019 года анонсирована пресс-конференция авиакомпании в международном аэропорту «Харьков». Подробной информации о целях пресс-конференции не сообщается.



Как сообщалось, международный аэропорт «Харьков» ведет переговоры с Ryanair о запуске рейсов в Германию, Польшу и страны Средиземноморья.



В случае анонсирования открытия рейсов Харьков станет третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair. Сейчас ирландский лоу-кост летает из киевского аэропорта Борисполь и Львова.



Ранее Ryanair заявляла о планах в 2019 году открыть пять новых рейсов из Украины – в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр) по два раза в неделю.



В настоящее время крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Харькове является Wizz Air. Авиакомпания выполняет из города полеты в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.