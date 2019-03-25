В помощь действующему, на Проспекте Гагарина - с 25 марта заработал новый полицейский TruCAM (КАРТА)

С понедельника, 25 марта, помимо Харькова и области, еще в 16-ти областях Украины начнут работу еще 25 радаров TruCam.
C 25 марта на украинских дорогах увеличится количество радаров TruCAM для измерения скорости движения, передает пресс-служба патрульной полиции.
Как сообщается, патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM. Общее количество приборов — 75.
Новые участки использования приборов появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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