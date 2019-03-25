Главная Новости Дороги и транспорт В помощь действующему, на Проспекте Гагарина - с 25 марта заработал новый полицейский TruCAM (КАРТА)
25.03.2019  11:50   

В помощь действующему, на Проспекте Гагарина - с 25 марта заработал новый полицейский TruCAM (КАРТА)

С понедельника, 25 марта, помимо Харькова и области, еще в 16-ти областях Украины начнут работу еще 25 радаров TruCam.


// facebook

C 25 марта на украинских дорогах увеличится количество радаров TruCAM для измерения скорости движения, передает пресс-служба патрульной полиции.

Как сообщается, патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM. Общее количество приборов — 75.

Новые участки использования приборов появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Источник:   СЮГ
 Тэги:  полицейский, харьков, карта, скорость, trucam
 
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