Wizz Air перенес старт рейсов Краков-Харьков

Лоукост Wizz Air на полтора месяца сдвинул запуск нового маршрута Краков-Харьков, анонсированного в конце 2018 года.
Если изначально бюджетник планировал начать полеты с 16 сентября 2019 года, то теперь в системе бронирования указана новая дата запуска — 2 августа.
При этом частота рейсов оставлена на прежнем уровне — они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Напомним, 26 марта крупнейший лоукост Ryanair может анонсировать анонсирует открытие маршрутов из Харькова. В настоящее время сеть бюджетных направлений из Харькова представлена рейсами Wizz Air в Вену, Дотмунд, Гданьск, Катовице и Краков, рейсами Ernest Airlines в Рим и Милан и рейсами Pegasus Airlines в Стамбул.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно». Вечер идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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