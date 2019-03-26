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26.03.2019  10:16   

Wizz Air перенес старт рейсов Краков-Харьков

Лоукост Wizz Air на полтора месяца сдвинул запуск нового маршрута Краков-Харьков, анонсированного в конце 2018 года.


// avianews.com

Если изначально бюджетник планировал начать полеты с 16 сентября 2019 года, то теперь в системе бронирования указана новая дата запуска — 2 августа.

При этом частота рейсов оставлена на прежнем уровне — они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Напомним, 26 марта крупнейший лоукост Ryanair может анонсировать анонсирует открытие маршрутов из Харькова. В настоящее время сеть бюджетных направлений из Харькова представлена рейсами Wizz Air в Вену, Дотмунд, Гданьск, Катовице и Краков, рейсами Ernest Airlines в Рим и Милан и рейсами Pegasus Airlines в Стамбул.

Источник:   Аvianews
 Тэги:  лоукост, wizz air, краков, харьков
 
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