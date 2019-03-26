26.03.2019 11:20

В Харькове массово закрывают нелегальные АЗС (КАРТА)

И обнаруживают их в два раза быстрее, чем прикрывают. Харьковчане в интерактивном режиме могут проверить свою заправку на легальность.



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Харьков уверенно занимает место в негласных лидерах нелегального заправочного бизнеса, уступая только Львову, Запорожью и Киеву

Ситуация с ростом цен топлива на заправках напрямую связана с криинализацией розничной торговли. Правоохранители за два месяца проведения операции по борьбе с незаконными точками продажи нефтепродуктов и сжиженного газа по всей стране прекратили деятельность 602 нелегальных АЗС и АГЗС. Данные журналистам предоставила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Сжиженный газ на 30–50% реализуется в Украине без разрешительных документов и без кассовых аппаратов. Об этом в ходе главного форума украинского рынка сжиженного газа LPG Ukraine 2018 сообщила руководитель фискального комитета Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова

Опубликована карта нелегальных заправок Харькова и области. На сайте разработчиков, к ее созданию приложили руку Государственная фискальная служба и Нефтегазовая ассоциация Украины.

Сейчас на карте отображены 1326 подпольных АЗС Украины, из которых 1058 работает и 96 находится в Харькове и области области. Посмотреть карту нелегальных заправок Харькова можно по ссылке. На карте синим кркжочком обозначены нелегальные заправки. Красными стрелками оведены станции, отключенные повторно, за нарушение режима продаж