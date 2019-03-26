На дорогах Харьковщины будут взвешивать фуры

Весовые комплексы на дорогах области начнут работу уже весной.
Там отмечали, что превышение весовых норм крупногабаритными фурами приводят к разрушению дорог. Контролировать эту проблему помогут установленные на трассах весовые комплексы.
«На данный момент у нас есть достаточное количество весовых комплексов, которые можно разместить на территории региона. Нам нужно организовать четкую работу в указанном направлении и исключить передвижение транспорта, превышающего весовую норму», отметил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.
По его словам, весовые комплексы пройдут необходимую сертификацию и смогут начать свою работу уже в начале апреля. К проверке транспорта будут привлечены представители не только Управления Укртрансбезопасности в Харьковской области, патрульной полиции, но и дорожные службы.
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