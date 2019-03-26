26.03.2019 17:08

Реконструкция коммунального путепровода: ремонт продлен до осени

Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау останется измененным до 15 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением реконструкции путепровода.

На этот период двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками.

Ранее движение планировалось возобновить 30 марта.