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26.03.2019  17:08   

Реконструкция коммунального путепровода: ремонт продлен до осени

Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау останется измененным до 15 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением реконструкции путепровода.

На этот период двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками.

Ранее движение планировалось возобновить 30 марта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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