Реконструкция коммунального путепровода: ремонт продлен до осени

Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау останется измененным до 15 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением реконструкции путепровода.
На этот период двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками.
Ранее движение планировалось возобновить 30 марта.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно». Вечер идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком – в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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