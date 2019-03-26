26.03.2019 17:29

Лоукостер Ryanair начинает полеты из Харькова

Самый большой лоукостер Европы заходит на харьковский авиарынок, открывая 2 новых направления - в Краков и Вильнюс.



// avianews.com

Первым направлением, которое откроет Ryanair, станет Харьков - Краков. Рейсы будут работать с 17 июня (вылет в 13:25 по понедельникам и пятницам) и станут круглогодичными.



Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.



«Билеты на новые маршруты в Краков и Вильнюс сейчас продаются на сайте Ryanair.com. В честь открытия мы сделали скидку - место стоит от 14,99 евро на путешествия в апреле и мае, бронирование доступно до полуночи четверга (28 марта)», - сообщила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка.



Ранее стало известно, что Wizz Air сдвинул запуск рейсов Харьков-Краков на полтора месяца — с 16 сентября на 2 августа.