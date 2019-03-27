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27.03.2019  14:04   

Муниципальный велопрокат заработает со следующей недели

С 1 апреля в Харькове откроет сезон муниципальный велопрокат NextBike


// Facebook/KharkovNow

На сезон 2019 года останутся прежние тарифы: часовая поездка будет стоить 20 гривен, 2 часа — 40 гривен и 50 гривен - за три часа, пишет Харьков NOW.

Также все желающие могут купить абонемент на три дня (туристический), месячный и сезонный.

В Харькове пока есть 19 станций муниципального велопроката.

 

Тэги:  велопрокат, харьков
 
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