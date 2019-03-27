Муниципальный велопрокат заработает со следующей недели

С 1 апреля в Харькове откроет сезон муниципальный велопрокат NextBike
На сезон 2019 года останутся прежние тарифы: часовая поездка будет стоить 20 гривен, 2 часа — 40 гривен и 50 гривен - за три часа, пишет Харьков NOW.
Также все желающие могут купить абонемент на три дня (туристический), месячный и сезонный.
В Харькове пока есть 19 станций муниципального велопроката.
день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Главное – проверять информацию и не действовать по наитию, такая тактика принесет хорошие плоды.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
влажн.:
давл.:
ветер: