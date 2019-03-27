№23 и 26 трамваи на два дня изменят маршруты движения

Изменения коснутся проспекта Тракторостроителей, Московского проспекта и участка от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».
день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Главное – проверять информацию и не действовать по наитию, такая тактика принесет хорошие плоды.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
влажн.:
давл.:
ветер: