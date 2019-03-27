27.03.2019 17:52

№23 и 26 трамваи на два дня изменят маршруты движения

Изменения коснутся проспекта Тракторостроителей, Московского проспекта и участка от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 9:00 до 16:00 28 и 29 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.