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27.03.2019  17:52   

№23 и 26 трамваи на два дня изменят маршруты движения

Изменения коснутся проспекта Тракторостроителей, Московского проспекта и участка от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 9:00 до 16:00 28 и 29 марта.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
 
№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, харьков
 
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