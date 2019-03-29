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29.03.2019  17:20   

На Павловом поле по двум улицам нельзя будет проехать

На улицах Тобольской и Александры Беловой на день запрещается движение транспорта.


//dozor.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Тобольской, на участке от пр. Науки до ул. Есенина, будет запрещено с 8:00 до 15:00 30 марта.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
 
По этой же причине с 8:00 до 15:00 30 марта будет запрещено движение транспорта по ул. Александры Беловой, на участке от ул. Тобольской до ул. 23 Августа.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, тобольская и беловой, харьков
 
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