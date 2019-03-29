На Павловом поле по двум улицам нельзя будет проехать

На улицах Тобольской и Александры Беловой на день запрещается движение транспорта.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
влажн.:
давл.:
ветер: