29.03.2019 17:20

На Павловом поле по двум улицам нельзя будет проехать

На улицах Тобольской и Александры Беловой на день запрещается движение транспорта.



//dozor.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Тобольской, на участке от пр. Науки до ул. Есенина, будет запрещено с 8:00 до 15:00 30 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

По этой же причине с 8:00 до 15:00 30 марта будет запрещено движение транспорта по ул. Александры Беловой, на участке от ул. Тобольской до ул. 23 Августа.